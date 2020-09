న్యూఢిల్లీ: భార‌త మాజీ రాష్ట్ర‌ప‌తి ప్ర‌ణ‌బ్‌ముఖ‌ర్జికి ప్ర‌ముఖుల నివాళులు కొన‌సాగుతున్నాయి. ఢిల్లీలోని 10 రాజాజీ మార్గ్‌లోగ‌ల ఆయ‌న‌ నివాసానికి దే‌శానికి చెందిన ప్ర‌ముఖులంతా క్యూ క‌డుతున్నారు. రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ ప్ర‌ణ‌బ్ నివాసానికి చేరుకుని ఆయ‌న పార్థివ‌దేహంపై పుష్ప‌గుచ్ఛాన్నుంచి శ్ర‌ద్ధాంజ‌లి ఘ‌టించారు. అంత‌కుముందు ఉప‌రాష్ట్ర‌ప‌తి వెంక‌య్య‌నాయుడు కూడా ప్ర‌ణ‌బ్‌దాదా నివాసానికి చేరుకుని ఆయ‌న పార్థివ‌దేహం వ‌ద్ద నివాళులు అర్పించారు.



ఇక రాష్ట్ర‌ప‌తి, ఉప‌రాష్ట్ర‌ప‌తి కంటే ముందుగానే చీఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్‌), త్రివిధ ద‌ళాల అధిప‌తులు, ర‌క్ష‌ణ‌మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌, లోక్‌స‌భ స్పీక‌ర్ ఓంబిర్లా ప్ర‌ణ‌బ్ పార్థివ‌దేహానికి నివాళులు అర్పించారు. ప్ర‌ముఖుల రాక నేప‌థ్యంలో ప్ర‌ణ‌బ్ నివాసం ప‌రిస‌రాల్లో అధికారులు క‌ట్టుదిట్ట‌మైన భ‌ద్ర‌తా ఏర్పాట్లు చేశారు.



Delhi: Vice President M Venkaiah Naidu pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/P3cACUGOye