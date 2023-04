NEET | నీట్‌’ వాయిదా కోసం విద్యార్థుల అభ్యర్థనలు.. ఎందుకంటే?!

NEET | కొవిడ్-19 కేసుల పెరుగుదల, ఇంటర్ పరీక్షల తర్వాత ప్రిపరేషన్ కోసం తగిన సమయం కోసం నెల లేదా రెండు నెలలు నీట్ పరీక్ష వాయిదా వేయాలని ట్విట్టర్ వేదికగా విద్యార్థులు ఎన్టీఏను కోరుతున్నారు.

April 16, 2023 / 05:56 PM IST

NEET | ఎంబీబీఎస్‌, బీడీఎస్‌, బీహెచ్‌ఎంఎస్‌, బీఏఎంఎస్‌ తదితర వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి ప్రతియేటా నేషనల్‌ ఎల్జిబిలిటీ కం ఎంట్రన్స్‌ టెస్ట్‌ (National Eligibility Cum Entrance Test -NEET) నీట్‌-2023 పరీక్ష వచ్చే నెల ఏడో తేదీన దేశవ్యాప్తంగా జరుగనున్నది. దేశంలోని 499 నగరాలు, పట్టణాల్లో ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షకు 21 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరు కావచ్చు. అయితే, నీట్‌-2023 వాయిదా వేయాలని ట్విట్టర్ వేదికగా పలువురు విద్యార్థులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

దేశంలో మళ్లీ కొవిడ్‌-19 కేసులు పెరగడం, ఇంటర్‌, సీబీఎస్‌ఈ బోర్డు పరీక్షలు ఇటీవలే ముగిశాయి. కనుక నీట్‌-2023 కోసం ప్రిపరేషన్‌కు టైం కావాలని కనీసం నెల నుంచి రెండు నెలల పాటు వాయిదా వేయాలని నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ)ను అభ్యర్థిస్తున్నారు. జేఈఈ-మెయిన్‌తోపాటు నీట్‌ యూజీ కూడా ఎన్టీఏ నిర్వహిస్తున్నది.

@DG_NTA kindle request you to please postpone neet ug 2023 examination .80% student suffer from anxiety. I also feel like to commet sucide.. Because every dropper student have only 5 month for preparation — Priyanshi Kushwaha (@Priyans56625644) April 6, 2023

నీట్‌ పరీక్ష వాయిదా వేయాలని ట్వీట్లు చేస్తున్న విద్యార్థులు తమ ట్వీట్లకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (పీఎంవో), ఎన్టీఏ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌, కేంద్ర విద్యా వైద్యశాఖ మంత్రులు, కాంగ్రెస్‌ నేత రాహుల్‌ గాంధీ, ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ తదితరులను ట్యాగ్‌ చేస్తున్నారు.

#NEETUG2023

Postpone neet UG because very less time given this year

Only 6_7 month @DG_NTA — Vikas Gangwar (@Thebossbeby1) April 12, 2023

తమకు వార్షిక పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేందుకు ఆయా ఇంటర్మీడియట్‌ బోర్డులు కేవలం నెల రోజుల టైం మాత్రమే ఇచ్చాయని, భవిష్యత్‌లో ప్రజలకు వైద్య సేవలందించే వైద్య కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి నిర్వహించే ఈ నీట్‌ పరీక్ష నిర్వహణపై పునరాలోచించాలని కోరుతున్నారు.

@ArvindKejriwal @AamAadmiParty @MoHFW_INDIA @EduMinOfIndia @PMOIndia @myogiadityanath

Please postpone the NEET- UG EXAM 2023

Corona cases have drastically risen, kindly hold further dates for the exam as well so that every student can give the exam🙏 — Kriti Sharma (@KritiSh72352796) April 14, 2023

దేశీయంగా, విదేశాల్లోనూ వచ్చే నెల ఏడో తేదీన నీట్‌యూజీ-2023 పరీక్ష జరుగుతుంది. ఇంగ్లిష్‌, హిందీ, తెలుగుతోపాటు మొత్తం 13 భాషల్లో ఈ పరీక్ష జరుగుతుంది. నీట్‌ పరీక్ష మే ఏడో తేదీ (ఆదివారం) మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.20 గంటల వరకు జరుగుతుంది.

Respected Education minister (@dpradhanbjp), we request you to please postpone NEET UG 2023 exam as COVID-19 cases are increasing too much in these days and there is even too less time for preparation between board exams and NEET UG 2023#postponeNEETUG2023 #NEET@narendramodi — Suresh Kumar (@SureshK19065143) April 14, 2023

అడ్మిట్‌ కార్డుల డౌన్‌లోడ్‌, పరీక్షా కేంద్రాల సమాచారాన్ని ఎన్టీఏ ఎప్పటికప్పుడు తన వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా తెలియజేస్తున్నది. వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశానికి నిర్వహించే నీట్‌ పరీక్షకు హాజరయ్యే వారి సంఖ్య గత ఐదేండ్లుగా పెరుగుతున్నది. గతేడాది 17.64 లక్షల మంది హాజరయ్యారు. ఈ ఏడాది 21 లక్షల మందికి పైగా రాసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

