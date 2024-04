April 1, 2024 / 09:05 AM IST

గువాహటి: అస్సాం రాజధాని గువాహటిలోని (Guwahati) విమానాశ్రయంలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. గువాహటిలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా లోకప్రియ గోపీనాథ్‌ బోర్డోలోయ్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని పైకప్పులో కొంత భాగం కూలిపోయింది. పైనుంచి ఒక్కసారిగా సీలింగ్‌ పడిపోవడంతో ప్రయాణికులు భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టారు. బలమైన తుఫాను ఆ ప్రాంతాన్ని తాకడంతో టెర్మినల్‌ వెలుపల పైకప్పు ఒక భాగం ఎగిరిపోయిందని అధికారులు చెప్పారు.

అయితే ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని వెల్లడించారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పలు విమానాలను దారిమళ్లించారు. కాగా, ఈ విమానాశ్రయం ప్రధాని సన్నిహితుడు గౌతమ్‌ అదానికి చెందిన కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుండటం గమనార్హం. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Have a dekho of the condition of Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport in #Guwahati owned and operated by Modi’s numero uno, Gautam Adani’s company @AdaniOnline

All this is possible only under the corrupt auspices of @himantabiswa CMO #Assam pic.twitter.com/lHxrxfANyF

— Be the Change👊🏻 aka Jennifer Fernandes (@nandtara) March 31, 2024