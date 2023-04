April 21, 2023 / 01:36 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండియాకు చెందిన ప‌ర్వ‌తారోహ‌కుడు అనురాగ్ మాలూ(Anurag Maloo).. ఇటీవ‌ల మౌంట్ అన్న‌పూర్ణ‌పై చిక్కుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే అత‌న్ని పోలాండ్‌కు చెందిన ప‌ర్వ‌తారోహ‌కుడు ర‌క్షించాడు. పోలాండ్ క్లైంబ‌ర్ ఆడ‌మ్ బీలెక్కి(Adam Bielecki) .. ఎంతో సాహ‌సం చేసి అనురాగ్‌ను ర‌క్షించాడు. అయితే ఆ రెస్క్యూ స్టంట్‌కు చెందిన వీడియోను తాజా రిలీజ్ చేశారు. ఎవ‌రెస్ట్ టుడే ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆ సాహ‌సోపేత ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియోను పోస్టు చేశారు.

We commend Adam Bielecki @AdamTheClimber for his unwavering courage and professionalism in the face of danger. Thank you for your incredible bravery and expertise in rescuing Anurag Maloo from the crevasse on Annapurna I (8091 m). Your help in rescuing Anurag Maloo from the… pic.twitter.com/bHrJj0Gq52

— Everest Today (@EverestToday) April 20, 2023