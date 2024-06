June 28, 2024 / 10:29 AM IST

న్యూఢిల్లీ: మాజీ ప్ర‌ధాని పీవీ న‌ర్సిరంహారావు(PV Narasimha Rao)కు ప్ర‌ధాని మోదీ నివాళి అర్పించారు. ఇవాళ ఆయ‌న జ‌యంతి సంద‌ర్భంగా మోదీ త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ట్వీట్ చేశారు. దేశంలో ఆర్థిక సంస్క‌ర‌ణ‌లు పీవీ ప్రవేశ పెట్టిన‌ట్లు చెప్పారు. పీవీ నాయ‌క‌త్వం, జ్ఞానం అమోఘ‌మ‌ని కీర్తించారు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో ప్ర‌భుత్వం ఆయ‌న‌కు గౌర‌వం ఇస్తూ భార‌త ర‌త్న పుర‌స్కారాన్ని ప్ర‌క‌టించిన‌ట్లు ప్ర‌ధాని మోదీ గుర్తు చేశారు.

1921లో పీవీ జన్మించారు. కాంగ్రెస్ నేత అయిన పీవీ.. 1991లో రాజీవ్ గాంధీ మ‌ర‌ణం త‌ర్వాత ప్ర‌ధాని బాధ్య‌త‌లు చేప‌ట్టారు. దేశంలో ప్రైవేటు కంపెనీల‌ను ప్రోత్స‌హిస్తూ.. ఎన్నో ఆర్థిక సంస్క‌ర‌ణ‌లు చేప‌ట్టిన గొప్ప మేధావి అని పీవీకి గుర్తింపు ఉన్న‌ది.

I pay homage to former PM Shri PV Narasimha Rao Garu on his birth anniversary. He is remembered for his leadership and wisdom. It is our Government’s honour that we conferred the Bharat Ratna on him earlier this year, recognising his rich contribution to our nation.

