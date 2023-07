July 24, 2023 / 11:22 AM IST

న్యూఢిల్లీ: మ‌ణిపూర్‌లో జ‌రిగిన హింసాకాండ‌(Manipur Issue)పై ప్ర‌ధాని మోదీ పార్ల‌మెంట్‌లో ప్ర‌క‌ట‌న చేయాల‌ని విప‌క్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో ఇవాళ పార్ల‌మెంట్ ఆవ‌ర‌ణ‌లో నిర‌స‌న ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేప‌ట్టాయి. లోక్‌స‌భ‌, రాజ్య‌స‌భ‌ల్లోనూ ప్ర‌ధాని మోదీ మ‌ణిపూర్ అంశంపై ప్ర‌క‌ట‌న చేయాల‌ని డిమాండ్ చేశాయి. ఇద్ద‌రు మ‌హిళ‌ల్ని న‌గ్నంగా ఊరేగించిన ఘ‌ట‌న‌పై ఎన్సీపీ ఎంపీ సుప్రీయా సూలే స్పందించారు. ఇది మ‌హిళ‌ల స‌మ‌స్య అని, ఇది రెండు రాష్ట్రాల మ‌ధ్య పోటీ కాదు అని, ఏ రాష్ట్రంలోనూ ఇలాంటి ఘ‌ట‌న జ‌రగకూడ‌ద‌ని ఆమె అన్నారు.

#WATCH | NCP MP (Sharad Pawar faction) Supriya Sule on Manipur viral video, says, "This is about women, not a competition between States. Such a thing happening in any state is wrong." pic.twitter.com/YCdnaF40VR

— ANI (@ANI) July 24, 2023