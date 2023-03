March 30, 2023 / 01:04 PM IST

Anand Mahindra | చల్లచల్లని నోరూరించే ఐస్‌క్రీమ్ (Ice Cream) తినాలని ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి. అందులోనూ సమ్మర్‌ (Summer)లో. చాలా మంది ఎండ వేడికి తట్టుకోలేక చల్లగా ఉండేందుకు అలా బైటకెళ్లి ఐస్‌క్రీమ్‌ను తింటుంటారు. కానీ, ప్రతీ సారి బైటకెళ్లి తినలేం కద..! అలాంటి సమయంలో మనం రుచికరమైన చల్లచల్లని ఐస్‌క్రీమ్‌ని ఇంట్లో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా బయట తయారుచేసే ఐస్‌క్రీమ్స్‌లో చక్కెర అధిక మొత్తంలో ఉంటుంది. ఇంట్లో చేసుకునే ఐస్‌క్రీమ్‌ ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.

ఐస్‌క్రీమ్‌ను ఇంట్లో తయారు చేసుకోవాలంటే అందుకు అవసరమైన పదార్థాలు మార్కెట్‌లో అందుబాటులోనే ఉంటాయి. అయితే, దీని తయారీకి రిఫ్రిజరేటర్‌ (Refrigerator) చాలా ముఖ్యం. ఐస్‌క్రీమ్‌ తయారు చేసిన తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని గంట లేదా రెండు గంటల పాటు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచాల్సి ఉంటుంది. అది లేకుండా కూడా చక్కగా ఐస్‌క్రీమ్‌ను తయారు చేసుకోవచ్చు. అదెలా అనుకుంటున్నారా..? అయితే, ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra) షేర్‌ చేసిన వీడియో చూడాల్సిందే.

ఫ్రిజ్‌ (Refrigerator) లేకుండా కూడా ఐస్‌ క్రీమ్‌ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో తెలియజెప్పే వీడియోను ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra) ట్విట్టర్‌ (Twitter)లో షేర్‌ చేశారు. వీడియో (Video)లో ఓ మహిళ ఎంతో చక్కగా ఐస్‌ క్రీమ్‌ తయారు చేస్తూ కనిపించింది. రిఫ్రిజరేటర్‌కు బదులు సీలింగ్‌ ఫ్యాన్‌ను ఉపయోగించింది. వీడియో షేర్‌ చేసిన మహీంద్రా.. ‘హ్యాండ్‌ మేడ్‌, ఫ్యాన్‌ మేడ్‌ ఐస్‌ క్రీమ్‌. ఇది భారత్‌లో మాత్రమే సాధ్యం’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ట్రై చేయండి.

Where there’s a will, there’s a way.

Hand-made & Fan-made ice cream. Only in India… pic.twitter.com/NhZd3Fu2NX

— anand mahindra (@anandmahindra) March 29, 2023