December 19, 2023 / 10:45 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: ఎన్నిక‌ల ప్ర‌చారంలో చెప్పినంత మాత్రాన ఫ్రీగా ఇవ్వాలా అని క‌ర్నాట‌క సీఎం సిద్ధ‌రామ‌య్య అసెంబ్లీలో పేర్కొన్న వీడియోను బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌, ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ఇవాళ రీట్వీట్ చేశారు. ఎన్నిక‌ల హామీలు నెర‌వేర్చేందుకు డ‌బ్బులు లేవ‌ని క‌ర్నాట‌క సీఎం అసెంబ్లీ వేదిక‌గా తేల్చి చెప్పారు. ఆ ప్ర‌సంగానికి చెందిన వీడియోను ఉత్త‌రాంధ్ర నౌ అనే సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో పోస్టు చేశారు. ఆ పోస్టును ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ రీట్వీట్ చేస్తూ కొన్ని ప్ర‌శ‌లు లేవనెత్తారు.

ఎన్నిక‌ల వాగ్ధానాల‌ను, గ్యారెంటీల‌ను నెర‌వేర్చేందుకు డ‌బ్బు లేద‌ని క‌ర్నాట‌క సీఎం అంటున్నార‌ని కేటీఆర్ త‌న ఎక్స్ పోస్టులో విమ‌ర్శించారు. తెలంగాణ భ‌విష్య‌త్తు కూడా ఇలాగే ఉండ‌బోతుందా అని కూడా ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు. క‌ప‌ట వాగ్దానాల‌తో తెలంగాణ ప్ర‌జ‌ల‌ను కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిన‌ట్లు ఆయ‌న ఆరోపించారు.

ఏమాత్రం ప‌రిశోధ‌న చేయ‌కుండా మోస‌పూరిత వాగ్దానాల‌ను ఎలా ఇస్తార‌ని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. ఎటువంటి ప్లానింగ్ లేకుండానే విప‌రీత‌మైన ప్ర‌క‌ట‌న‌లు ఎలా చేస్తార‌ని ఆయ‌న త‌న ఎక్స్ పోస్టులో నిల‌దీశారు. డ‌బ్బు ఎక్క‌డి నుంచి వ‌స్తుందని, ఎన్నిక‌ల్లో వాగ్దానం చేసింది క‌రెక్టే అని, కానీ అన్ని వాగ్ధానాల‌ను పూర్తి చేయ‌లేమ‌ని క‌ర్నాట‌క సీఎం సిద్ధ‌రామ‌య్య అసెంబ్లీలో తెలిపారు.

No money to deliver poll promises/guarantees says Karnataka CM !

Is this the future template for Telangana too after successfully hoodwinking the people in elections ?

Aren’t you supposed to do basic research and planning before making outlandish statements? https://t.co/JOcc4NLsiq

— KTR (@KTRBRS) December 19, 2023