February 1, 2023 / 12:54 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఆదాయ‌ప‌న్ను ప‌రిమితిని కేంద్రం పెంచింది. ఆదాయ ప‌న్ను ప‌రిమితి ఏడు ల‌క్ష‌ల‌కు పెంచేశారు. 5 ల‌క్ష‌ల నుంచి ఏడు ల‌క్ష‌ల‌కు ఆదాయ‌ప‌న్ను ప‌రిమితిని పెంచుతున్న‌ట్లు మంత్రి నిర్మ‌ల తెలిపారు. ఇక నుంచి ఏడు ల‌క్ష‌ల ఆదాయం వ‌ర‌కు ఎటువంటి ప‌న్ను ఉండ‌ద‌ని ఆమె వెల్ల‌డించారు. ఇవాళ బ‌డ్జెట్ ప్ర‌సంగంలో మంత్రి నిర్మ‌ల ఈ విష‌యాన్ని తెలిపారు.

Personal #IncomeTax for the hardworking middle class

Currently, those with an income of Rs 5 lakhs do not pay any income tax and I proposed to increase the rebate limit to Rs 7 lakhs in the new tax regime

Finance Minister @nsitharaman

#Budget2023 #AmritKaalBudget pic.twitter.com/4PBNa3KsG5

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2023