Nikki Yadav Murder Case | హత్యకు కొన్ని గంటల ముందు ఇంట్లోకి వెళ్తూ నిక్కీ యాదవ్‌.. వీడియోలు

February 15, 2023 / 05:48 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని ఉత్తమ్‌నగర్‌ ఏరియాలో తనతో సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తి చేతిలోనే దారుణంగా హత్యకు గురైన నిక్కీ యాదవ్‌.. హత్యకు కొన్ని గంటల ముందు తన ఇంట్లోకి వెళ్తున్న వెళ్తున్న దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. అపార్టుమెంట్‌ గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌లో మెయిన్‌ గేటు నుంచి బయటికి వెళ్లి, తిరిగి లోపలికి వచ్చిన వీడియో ఒకటి, అపార్టుమెంట్‌ స్టెయిర్ కేసులో మెట్లు ఎక్కుతూ తన ఫ్లాట్‌కు వెళ్తున్న వీడియో ఇంకోటి పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కింది వీడియోల్లో ఆ దృశ్యాలు ఉన్నాయి..

#EXCLUSIVE – Delhi –#Nikki #murder case me there is one video, last visuals of Nikki on CCTV,#DelhiPolice #Delhi #DELHIMURDER #NIKKIYADAV #Nikki pic.twitter.com/bA6Mu4VztA

— Sujit Gupta (@sujitnewslive) February 15, 2023