February 15, 2023 / 10:15 AM IST

చెన్నై: దక్షిణాదిలోని మూడు రాష్ట్రాల్లోని ఐఎస్ఐఎస్ సానుభూతిపరుల ఇళ్లపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఐఏ (National Investigation Agency) దాడులు చేస్తున్నది. బుధవారం తెల్లవారుజామున కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోని 60 ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నది. గతేడాది ఏడాది కోయంబత్తూర్, మంగళూరు నగరాల్లో జరిగిన పేలుళ్ల నేపథ్యంలో ఎన్ఐఏ అధికారులు ఐఎస్ఐఎస్ సానుభూతిపరుల ఇండ్లలో (ISIS sympathisers) సోదాలు చేస్తున్నారు.

National Investigation Agency conducts raids in Coimbatore and Mayiladuthurai, in connection with the Coimbatore car cylinder blast case

Raids are underway at multiple locations across Tamil Nadu pic.twitter.com/VZv0Dda3TM

— ANI (@ANI) February 15, 2023