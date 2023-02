Turkey Earthquake | పదిరోజుల రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ అనంతరం.. భారత్‌ చేరుకున్న హానీ.. రాంబో

February 17, 2023 / 03:02 PM IST

Turkey Earthquake | గత వారం తుర్కియే, సిరియా దేశాల సరిహద్దుల్లో సంభవించిన భారీ భూకంపం ఎంతటి విషాదాన్ని మిగిల్చిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఈ ఘోర విపత్తులో రెండు దేశాల భూభాగాల్లో కలిపి ఇప్పటి వరకు సుమారు 41వేల మందికి పైగా ప్రజలు మృత్యువాత పడ్డారు. భారీ భూకంపం ధాటికి విలవిల్లాడుతున్న తుర్కియే, సిరియా దేశాలను ఆదుకునేందుకు ప్రపంచ దేశాలు ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అక్కడ సహాయ చర్యలు చేపట్టేందుకు పలు దేశాలు సహాయక బృందాలను తరలించాయి.

కాగా, భారత్‌ నుంచి కూడా సహాయక బృందాలు భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి అక్కడ సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా రక్షించేందుకు నిరంతరం శ్రమించాయి. భారత్‌కు చెందిన న‌లుగురు స‌భ్యులు డాగ్ స్క్వాడ్ రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్‌లో చిరుగ్గా పాల్గొన్నాయి. జూలీ, రోమియో, హానీ, రాంబో కుక్కులు తుర్కియే భూకంప బాధితుల్ని గుర్తించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెలిసిందే. దాదాపు పది రోజులపాటు అక్కడ సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్న ఈ శునకాలు తిరిగి భారత్‌ చేరుకున్నాయి. శుక్రవారం ఉదయం ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలతోపాటు హానీ, రాంబోలు ఇండియాకు తిరిగి వచ్చాయి.

A 47-member NDRF team along with dog squad members Rambo and Honey returned to India today after conducting a 10-day-long rescue operation from earthquake-hit Turkey. pic.twitter.com/PpaLe6CLre

— ANI (@ANI) February 17, 2023