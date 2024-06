Naveen Patnaik | అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి.. సీఎం పదవికి నవీన్‌ పట్నాయక్‌ రాజీనామా

June 5, 2024 / 12:06 PM IST

Naveen Patnaik | ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి, బిజూ జనతాదళ్‌(బీజేడీ) అధినేత నవీన్‌ పట్నాయక్‌ (Naveen Patnaik) రాజీనామా చేశారు. మంగళవారం విడుదలైన రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార బిజూ జనతాదళ్‌ పరాజయం పాలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఓటమిని అంగీకరిస్తూ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఉదయం భువనేశ్వర్‌లోని రాజ్‌భవన్‌కు వెళ్లి తన రాజీనామా పత్రాన్ని గవర్నర్‌ రఘుబర్‌ దాస్‌కు సమర్పించారు.

#WATCH | Outgoing Odisha CM and BJD chief Naveen Patnaik leaves from the Raj Bhavan in Bhubaneswar.

BJD lost the Odisha Assembly elections, winning just 51 of the total 147 seats in the state. pic.twitter.com/mLoj1xiYmd

— ANI (@ANI) June 5, 2024