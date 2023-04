April 1, 2023 / 03:19 PM IST

న్యూఢిల్లీ: వాయ‌వ్యం, ద్వీప ప్రాంతాల‌ను మిన‌హాయించి ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వ‌ర‌కు దేశ‌వ్యాప్తంగా స‌గ‌టు సాధార‌ణం క‌న్నా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు(temperatures) న‌మోదు కానున్న‌ట్లు ఇవాళ భార‌తీయ వాతావ‌ర‌ణ శాఖ పేర్కొన్న‌ది. నార్మ‌ల్ క‌న్నా ఎక్కువ స్థాయిలో హీట్‌వేవ్(heatwave) ఉంటుంద‌ని ఐఎండీ(IMD) తెలిపింది.

Above normal heatwave days are likely to occur over most parts of central India, east India and northwest India during the hot weather season April to June 2023.@DDNewslive pic.twitter.com/AoRerEzZCy

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 1, 2023