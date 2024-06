June 28, 2024 / 03:43 PM IST

న్యూఢిల్లీ: నైరుతీ రుత‌ప‌వ‌నాలు ఢిల్లీకి చేరుకున్న‌ట్లు ఇవాళ భార‌తీయ వాతావ‌ర‌ణ శాఖ పేర్కొన్న‌ది. తీవ్ర‌మైన ఎండ‌, వ‌డ‌గాలుల‌కు బ్రేక్ చెబుతూ.. వ‌ర్షాకాలం వ‌చ్చిన‌ట్లు ఢిల్లీలోని ఐఎండీ ఆఫీసు ప్ర‌క‌టించింది. దీనిపై ఇవాళ ఐఎండీ అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. యావ‌త్ ఢిల్లీ ప్రాంతాన్ని నైరుతీ రుతుప‌వ‌నాలు చేరుకున్న‌ట్లు ఐఎండీ తెలిపింది. జైస‌ల్మేర్‌, చురు, భివాని, ఢిల్లీ, అలీఘ‌డ్‌, కాన్పూర్‌, ఘాజిపూర్‌, గోండా, ఖేరి, మొరాదాబాద్‌, డెహ్రాడూన్‌, ఉనా, ప‌ఠాన్‌కోట్‌, జ‌మ్మూ ప్రాంతాల‌కు నైరుతి చేరుకున్న‌ట్లు ఐఎండీ వెల్ల‌డించింది.

#WATCH | Delhi: IMD scientist Soma Sen says, “Monsoon has advanced today… Safdarjung observatory recorded the highest rainfall of 228 mm in Delhi between 2.30 am and 5.30 am and the rest of the observatories reported heavy rainfall… Heavy rainfall will continue over north… pic.twitter.com/uuQlBuvFjL

— ANI (@ANI) June 28, 2024