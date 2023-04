April 15, 2023 / 04:19 PM IST

CM KCR | చెన్నై : రాష్ట్ర ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్‌కు త‌మిళ‌నాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ శుభాకాంక్ష‌లు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు. భార‌త రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్ట‌ర్ బీఆర్ అంబేద్క‌ర్ జ‌యంతి రోజున 125 అడుగుల ఎత్తులో ఆయ‌న కాంస్య‌ విగ్ర‌హాన్ని ఆవిష్క‌రించిన కేసీఆర్‌కు స్టాలిన్ అభినంద‌న‌లు తెలిపారు. అంబేద్క‌ర్ విగ్ర‌హాన్ని అటు బుద్ధ విగ్ర‌హానికి, ఇటు తెలంగాణ నూత‌న‌ స‌చివాల‌యానికి మ‌ధ్య ఏర్పాటు చేయ‌డం అద్భుత‌మ‌ని స్టాలిన్ ప్ర‌శంసించారు.

హుస్సేన్ సాగ‌ర్ తీరాన 125 అడుగుల ఎత్తులో ఏర్పాటు చేసిన బీఆర్ అంబేద్క‌ర్ విగ్ర‌హాన్ని ప్ర‌కాశ్ అంబేద్క‌ర్‌తో క‌లిసి సీఎం కేసీఆర్ నిన్న ఆవిష్క‌రించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ విగ్ర‌హావిష్క‌ర‌ణ కార్య‌క్ర‌మానికి తెలంగాణ న‌లు మూల‌ల నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల‌కు చెందిన ద‌ళిత నాయ‌కులు, ప్ర‌జ‌లు హాజ‌ర‌య్యారు.

Congratulations to Hon @TelanganaCMO on unveiling the 125 ft bronze statue of Babasaheb Dr. Ambedkar on his birth anniversary.

The thought of placing Ambedkar’s statue as a giant symbol of equality between the Buddha statue and Telangana Secretariat is apposite & awe-inspiring. https://t.co/5ERpliXxSc

— M.K.Stalin (@mkstalin) April 15, 2023