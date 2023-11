Mizoram Elections | మొరాయించిన ఈవీఎం.. ఓటేయకుండానే వెనుతిరిగిన మిజోరం సీఎం జొరాంతంగ

ఈశాన్య రాష్ట్రంలో మిజోరంలో ఎన్నికల పోలింగ్‌ కొనసాగుతున్నది. ఓటేయడానికి వచ్చిన మిజో నేషనల్‌ ఫ్రంట్‌ (MNF) చీఫ్‌, ముఖ్యమంత్రి జొరాంతంగకు (CM Zoramthanga) చేదు అనుభవం ఎదురైంది.

November 7, 2023 / 12:49 PM IST

ఐజ్వాల్‌: ఈశాన్య రాష్ట్రంలో మిజోరంలో ఎన్నికల పోలింగ్‌ కొనసాగుతున్నది. ఓటేయడానికి వచ్చిన మిజో నేషనల్‌ ఫ్రంట్‌ (MNF) చీఫ్‌, ముఖ్యమంత్రి జొరాంతంగకు (CM Zoramthanga) చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఉదయం పోలింగ్‌ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే సీఎం జొరాంతంగ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి ఐజ్వాల్‌లోని (Aizawl) వైఎంఏ పోలింగ్‌ కేంద్రానికి (YMA Hall) వచ్చారు. అదే సమయంలో ఈవీఎం మెషిన్‌ (EVM machine) మొరాయించింది. దీంతో కొద్దిసేపు పోలింగ్‌ కేంద్రంలోనే వేచిచూసిన ఆయన.. మిషిన్‌ పనిచేయడం లేదని అధికారులు చెప్పడంతో అక్కడి నుంచి వెనుతిరిగారు. టిఫిన్‌ చేసిన తర్వాత ఓటేసేందుకు మళ్లీ వస్తానని చెప్పారు.

ఈవీఎం పనిచేయడం లేదని, దీంతో ఓటేయకుండానే తాను వెళ్లిపోతున్నాని మీడియాతో అన్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో తాము పూర్తిస్థాయి మెజార్టీ సాధిస్తామని, మరోసారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. హంగ్‌ వచ్చే అవకాశం లేదన్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలంటే 21 స్థానాలు అవసరమని, తమకు 25 సీట్లు వస్తాయన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీతో ఎలాంటి పొత్తూ లేదని స్పష్టం చేశారు. తాము కేంద్రంలోని ఎన్డీయేలో భాగంగా ఉన్నామని, రాష్ట్రంలో బీజేపీతో ఎలాంటి భాగస్వామ్యం లేదన్నారు. రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్డీయేకు అంశాలవారీగా మద్దతు ఇస్తున్నామని చెప్పారు.

మిజోరంలోని 40 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఒకే విడతలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. 174 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. మొత్తం 8.57 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించనున్నారు. వీరికోసం అధికారులు 1,276 పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.

