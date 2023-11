Miscreants Urinate On Student’s Face | విద్యార్థిని కిడ్నాప్‌ చేసి కొట్టిన వ్యక్తులు.. అతడి ముఖంపై మూత్ర విసర్జన

November 26, 2023 / 06:08 PM IST

లక్నో: కొందరు యువకులు ఒక విద్యార్థిని కిడ్నాప్ చేశారు. అతడ్ని కొట్టడంతోపాటు ముఖంపై మూత్ర విసర్జన చేశారు. (Miscreants Urinate On Student’s Face) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీరట్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. నవంబర్‌ 13న దీపావళి సందర్భంగా 12వ తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి స్వీట్లు ఇచ్చేందుకు తన బంధువు ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. కొంత మంది యువకులు అతడ్ని అడ్డగించి కిడ్నాప్‌ చేశారు. సమీపంలోని నిర్మాణుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. ఆ విద్యార్థిని దారుణంగా కొట్టారు. ఒక వ్యక్తి అతడి ముఖంపై మూత్ర విసర్జన చేశాడు. దీనిని వీడియో రికార్డ్‌ చేశారు. సోషల్‌ మీడియాలో పెడతామని బెదిరించి డబ్బులు డిమాండ్‌ చేశారు.

కాగా, ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో ఆ విద్యార్థి తండ్రి ఈ నెల 16న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో నలుగురు వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేశారు. ఒకరిని అరెస్ట్‌ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అయితే నిందితులను రక్షించేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆ విద్యార్థి తండ్రి ఆరోపించాడు. కిడ్నాప్ సెక్షన్‌ను కేసులో చేర్చలేదని విమర్శించాడు.

Meerut: A student was kidnapped by the goons during Diwali, He was held hostage and beaten. After beating him up they urinated on his face. pic.twitter.com/DOdwJMksLo

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) November 26, 2023