Yamunotri | చార్‌ ధామ్‌ యాత్రకు పోటెత్తిన భక్తులు.. రద్దీ నిర్వహణ లోపంపై యాత్రికుల ఆగ్రహం

May 11, 2024 / 03:02 PM IST

Yamunotri | చార్‌ ధామ్‌ యాత్రకు భక్తులు పోటెత్తారు (Massive Rush). శనివారం ఉదయం హిల్‌ ప్రాంతమంతా జనాలతో కిక్కిరిసిపోయింది. కిలోమీటర్ల మేర క్యూలు దర్శనమిచ్చాయి. గంటల కొద్దీ జనాలు కొండ ప్రాంతంలో వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది.

చార్‌ధామ్‌ యాత్ర (Char Dham Yatra)లో భాగంగా పరమేశ్వరుడి పవిత్ర ఆలయాలైన యమునోత్రి (Yamunotri), గంగోత్రి, కేదార్‌నాథ్‌ ఆలయ తలుపులు శుక్రవారం తెరుచుకున్న విషయం తెలిసిందే. శీతాకాలం సందర్భంగా మూసివేసిన ఈ ఆలయాలను అక్షయ తృతీయ పర్వదినాన్ని పురష్కరించుకొని తెరిచారు. దీంతో భక్తులు ఈ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునేందుకు ఉత్తరాఖండ్‌ రాష్ట్రానికి పోటెత్తుతున్నారు.

Hello CM @pushkardhami ji

These are the visuals from Yamunotri

Just sharing to make this come under your cognizance so that the management of crowd can be done and we can prevent any mishap in future

The overcrowding can lead to disaster in this situation #uttrakhand #Yamunotri pic.twitter.com/bMYfPCD7b1

— Kartik Shrivastava (@iamkartikvikram) May 11, 2024