న్యూఢిల్లీ : దేశ రాజ‌ధానిలో ఆదివారం భారీ అగ్నిప్ర‌మాదం (Fire Accident) జ‌రిగింది. అలీపుర్ ప్రాంతంలోని ఓ కెమిక‌ల్ ఫ్యాక్ట‌రీలో ఈ ప్ర‌మాదం జ‌ర‌గ్గా, ఘ‌ట‌నా ప్ర‌దేశానికి చేరుకున్న 12 అగ్నిమాప‌క యంత్రాలు మంట‌ల‌ను అదుపులోకి తీసుకువ‌చ్చాయి.

సీనియ‌ర్ అధికారులు ఘ‌ట‌నా స్ధ‌లానికి చేరుకుని స‌హాయ కార్య‌క్రమాల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షిస్తున్నారు. అగ్నిప్ర‌మాదానికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల‌వుతోంది.

