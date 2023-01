January 26, 2023 / 10:04 PM IST

Fire Accident | గుజ‌రాత్‌లోని సూర‌త్ న‌గ‌రంలో విషాద ఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. గురువారం సూర‌త్ న‌గ‌రంలోని ఒక కార్ల షోరూమ్‌లో అగ్ని ప్ర‌మాదం సంభ‌వించింది. స్థానికులు స‌మాచారం ఇవ్వ‌గానే ఫైరింజ‌న్‌లు అక్క‌డికి చేరుకుని మంట‌ల‌ను ఆర్పేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తున్నాయి.

స్థానికులు కూడా స‌హాయ కార్య‌క్ర‌మాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఈ అగ్ని ప్ర‌మాదానికి కార‌ణాలేమిటో ఇంకా తెలియ రాలేదు. న‌గ‌ర పోలీసు, సివిల్ అధికారులు ఘ‌ట‌నా స్థ‌లానికి చేరుకుని ప‌రిస్థితిని స‌మీక్షిస్తున్నారు. పూర్తి వివ‌రాలు తెలియాల్సి ఉంది.

ఘటనకు సంబంధించిన ఫుటేజ్‌లు సోష‌ల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ చేశారు. భారీగా మంట‌లు చెల‌రేగ‌డంతో ఆకాశాన్నంటే రీతిలో అగ్ని కీల‌లు ఎగ‌సిప‌డుతున్నాయి. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఎటువంటి ప్రాణ‌న‌ష్టం సంభ‌వించలేదు.

#WATCH | Gujarat: A massive fire broke out at a car showroom in Surat's Udhna area. Fire tenders present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/pPXLWfR2gf

— ANI (@ANI) January 26, 2023