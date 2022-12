Airbus Beluga | శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో వాలిన భారీ ‘తిమింగలం..’!

December 6, 2022 / 11:08 AM IST

Airbus Beluga | రాజీవ్‌ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో భారీ ‘తిమింగలం’ వాలింది. ఒకరోజంతా అక్కడే సేదతీరి.. తిరిగి సోమవారం రాత్రి రెక్కలు కట్టుకుని రివ్వున ఎగిరిపోయింది. ఎయిర్‌పోర్టులో తిమింగలం వాలడం ఏంటి..? ఎగిరిపోవడం ఏంటి..? అని అనుకుంటున్నారు కదూ..! ఏమీ లేదండీ. విమానాశ్రయంలో వాలింది నిజమైన తిమింగలం కాదు. తిమింగలాన్ని పోలిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్గో విమానాల్లో ఒకటైన ఎయిర్‌ బస్‌ బెలూగా. దుబాయ్‌లోని అల్‌ మక్‌తుమ్‌ విమానాశ్రయం నుంచి థాయ్‌లాండ్‌లోని పట్టాయా ఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్తూ మార్గం మధ్యలో ఇంధనం నింపుకునేందుకు ఆదివారం రాత్రి శంషాబాద్‌లో ల్యాండ్‌ అయింది. ఒకరోజంతా ఇక్కడే ఉన్న ఈ తిమింగలం.. సోమవారం రాత్రి 7.20గంటల సమయంలో ఎగిరిపోయింది.

కాగా, విమాన ల్యాండింగ్‌, పార్కింగ్‌, టేకాఫ్‌ కోసం విమానాశ్రయ సిబ్బంది ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టులోని మౌలిక వసతుల సామర్థ్యం, సాంకేతికతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎయిర్‌బస్‌ బెలూగా ఇక్కడ ల్యాండ్‌ అయిందని ఆర్‌జీఐఏ తెలిపింది. సరకు రవాణాకోసం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద విమానం ఆంటోనోవ్ ఏఎన్‌ 225 శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి 2016లో వచ్చింది. రెండో అతిపెద్ద కార్గో విమానం ఎయిర్ బస్ బెలూగా తాజాగా ల్యాండైంది.

* ఎయిర్‌ బస్‌ కంపెనీ సరకు రవాణా కోసం ఇలాంటి ఐదు విమానాలను తయారు చేసింది. అందులో ఇదొకటి.

* దీన్ని ప్రత్యేకంగా విమానాల విడిభాగాల రవాణాతోపాటు అతిభారీ యంత్రాల రవాణాకు వినియోగిస్తున్నారు.

* సాధారణంగా అన్ని విమానాల్లో వెనుక వైపు నుంచి లోడింగ్, అన్‌లోడింగ్‌ సదుపాయం ఉంటుంది. దీనికి మాత్రం ముందు నుంచి లోడింగ్‌ చేసే వీలుంది. లోడింగ్‌ సమయంలో ముందు భాగం పూర్తిగా పైకి లేస్తుంది.

* గతంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్గో విమానంగా ఆంటోనోవ్‌ ఏఎన్‌-225 మ్రియాకు పేరుంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో భాగంగా ఆ విమానాన్ని ఇటీవలే రష్యా ధ్వంసం చేసింది. దీంతో బెలూగా అతిపెద్ద కార్గో విమానంతో ఖ్యాతిలోకి వచ్చింది. అయితే, ఆంటోనోవ్‌ కన్నా ఈ విమానం 20 మీటర్లు చిన్నగా ఉంటుంది.

* దీని పొడవు 56.15 మీటర్లు, ఎత్తు 17.24 మీటర్లు, బరువు మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం 47వేల కేజీలు.

A wonder in the sky, a head-turner on the runway. Marvel at the majestic Airbus Beluga that has recently landed on equally majestic #HYDAirport.#FlyHYD #AirbusBeluga #Aircraft@Airbus @AAI_Official @MoCA_GoI pic.twitter.com/c5NEWKZlsl

— RGIA Hyderabad (@RGIAHyd) December 5, 2022