February 26, 2023 / 09:38 PM IST

Kejriwal | ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మ‌నీశ్ సిసోడియా (Manish Sisodia) అమాయ‌కుడు అని ఢిల్లీ సీఎం, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్‌) క‌న్వీన‌ర్ అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ (Arvind Kejriwal) పేర్కొన్నారు. లిక్క‌ర్‌స్కామ్ కేసులో మ‌నీశ్ సిసోడియాను ఆదివారం ఎనిమిది గంట‌లు ప్ర‌శ్నించిన త‌ర్వాత అరెస్ట్ చేస్తున్న‌ట్లు సీబీఐ అధికారులు ప్ర‌క‌టించారు. దీనిపై అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ (Arvind Kejriwal) ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందించారు. మ‌నీశ్ సిసోడియా (Manish Sisodia)ను అరెస్ట్ చేయ‌డం ద్వారా కేంద్రం మురికి రాజ‌కీయాలు చేస్తున్న‌ద‌ని మండి ప‌డ్డారు.

`ఆయ‌న అరెస్ట్‌తో మురికి రాజ‌కీయాలు చేస్తున్నారు. మ‌నీశ్ సిసోడియా (Manish Sisodia) ను అరెస్ట్ చేయ‌డంతో ప్ర‌జ‌ల్లో ఆగ్ర‌హ‌జ్వాల‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ ఏం జ‌రుగుతుంద‌న్న విష‌యాన్ని గ‌మ‌నిస్తున్నారు. ప్ర‌జ‌లు ప్ర‌తి అంశాన్నిఅర్థం చేసుకుంటున్నారు. ప్ర‌జ‌లు దీనికి ప్ర‌తిస్పందిస్తారు. ప్ర‌జ‌ల స్పంద‌నే మాకు మ‌రింత స్ఫూర్తినిస్తుంది. మా పోరాటం మ‌రింత బ‌లోపేతం అవుతుంది` అని అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ (Arvind Kejriwal) అన్నారు.

VIDEO| "Manish Sisodia was arrested in a false case," says AAP leader Sanjay Singh on Delhi Deputy CM's arrest by CBI today. pic.twitter.com/MweX1WiGAG

— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2023