June 30, 2023 / 06:10 PM IST

Manipur | మణిపూర్‌ సీఎం బీరెన్‌ సింగ్‌ రాజీనామాపై శుక్రవారం హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది. రాష్ట్రంలో కొద్దిరోజులుగా ఏర్పడిన ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో శాంతిభద్రతల వైఫల్యానికి బాధ్యత వహిస్తూ బీరెన్‌ సింగ్‌ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తారని ఉదయం నుంచి ప్రచారం జరిగింది. కానీ రాజీనామా నిర్ణయంపై బీరెన్‌ సింగ్ వెనక్కి తగ్గారు. ప్రస్తుతం ఉన్న క్లిష్ట పరిస్థితుల దృష్ట్యా సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయబోవడం లేదని ట్విట్టర్‌ ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

At this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of Chief Minister.

— N.Biren Singh (@NBirenSingh) June 30, 2023