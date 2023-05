May 12, 2023 / 01:15 PM IST

న్యూఢిల్లీ : గ‌జ‌రాజులు మ‌నుషుల‌ను వెంబ‌డించి దాడికి తెగ‌బ‌డిన వీడియోలు ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో ఎన్నో చూసుంటారు. అయితే మ‌నుషులు ఏనుగుల‌ను రెచ్చగొట్టి అవి ఉద్రేకంగా వ్య‌వ‌హ‌రించేలా ప్రోత్స‌హిస్తార‌నేందుకు లేటెస్ట్‌గా వైర‌ల్ అవుతున్న వీడియో (Viral Video )వెల్ల‌డిస్తోంది. ఈ వీడియోలో త‌మిళ‌నాడుకు చెందిన ఓ వ్య‌క్తి రెండు చేతులూ జోడించి ఏనుగుకు ఎదురుగా వెళ్ల‌డం క‌నిపిస్తుంది.

It was suicidal, even then the gentle giant tolerated the man and let him go.

Via: @Saket_Badola pic.twitter.com/27F6QHstkn

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) May 11, 2023