March 17, 2023 / 04:56 PM IST

ముంబై : సోష‌ల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ త‌ర‌చూ ఇన్‌స్పిరేష‌న‌ల్ పోస్టులను షేర్ చేసే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర లేటెస్ట్ పోస్ట్ నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌, అలియా భ‌ట్‌ల బ్ర‌హ్మాస్త మూవీ నుంచి కేస‌రియ సాంగ్‌ను ఓ వ్య‌క్తి ఐదు భాష‌ల్లో ఆల‌పించిన వీడియోను (Viral Video) మ‌హీంద్ర గ్రూప్ చీఫ్ ఆనంద్ మ‌హీంద్ర ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ క్లిప్‌లో స్నేహ‌దీప్ సింగ్ క‌ల్సి అనే వ్య‌క్తి కేస‌రియ సాంగ్‌ను తెలుగు, క‌న్న‌డ‌, హిందీ, మ‌ళ‌యాళం, త‌మిళ భాష‌ల్లో పాడ‌టం నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది.

Just beautiful. This is what an UNBREAKABLE, united India sounds like… https://t.co/HkKSgrNa2y

— anand mahindra (@anandmahindra) March 17, 2023