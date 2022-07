Swiggy Delivery | వర్షం పడుతోందని.. గుర్రంపై స్విగ్గీ డెలివరీలు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో!

July 3, 2022 / 05:53 PM IST

బాగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు స్విగ్గీ డెలివరీలు ఇవ్వడం ఎంత కష్టమో. ఆ వానలో బైక్‌పై వెళ్లడం ప్రమాదకరం కూడా. అందుకే ఒక స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్ తెలివిగా ఆలోచించాడు. బాగా వర్షాలు పడుతున్నాయని, బైక్ పక్కన పెట్టేసి గుర్రంపై తిరుగుతూ డెలివరీలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు. ఇలా ఒక చోట సిగ్నల్ వద్ద రోడ్డు క్రాస్ చేస్తున్న అతని వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ దృశ్యం ముంబైలో కనిపించింది. ముంబైలో కొన్ని రోజుల నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే స్విగ్గీ బ్యాగు తగిలించుకొని గుర్రంపై వెళ్తున్న యువకుడి వీడియో నెట్టింట తెగ వైరలవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ‘‘దీన్నే షాహీ డెలివరీ అంటారు’’ అని కామెంట్లు చేస్తుంటే.. ఇంకొందరు ‘‘ఇలాంటివి దొరకడం చాలా అరుదు’’ అంటూ ఫన్నీగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.

