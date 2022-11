Watch: కేరళలో దారుణం.. తొమ్మిదేళ్ల బాలికను ఎత్తి నేలపై పడేసిన వ్యక్తి

November 19, 2022 / 05:52 PM IST

తిరువనంతపురం: ఒక చోట నిల్చొని ఉన్న బాలిక వద్దకు ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు. రెండు చేతులతో ఆమెను ఎత్తి నేలపై పడేశాడు. అనంతరం ఏమీ జరుగనట్లుగా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అక్కడి సీసీటీవీలో రికార్డైన ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కేరళలోని కాసర్‌గోడ్‌ జిల్లాలో ఈ దారుణ సంఘటన జరిగింది. మంజేశ్వర్ సమీపంలోని ఒక మసీదు వద్ద గురువారం తొమ్మిదేళ్ల ముస్లిం బాలిక నిల్చొని ఉన్నది. లోపల ఉన్న బాబాయ్‌ కోసం ఆ చిన్నారి ఎదురుచూస్తున్నది. ఇంతలో ఒక వ్యక్తి నడుచుకుంటూ ఆ బాలిక వద్దకు వచ్చాడు. రెండు చేతులతో ఆ చిన్నారిని పట్టుకుని గాల్లోకి ఎత్తి బలంగా నేలపై పడేశాడు. అనంతరం అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

కాగా, ఈ సంఘటనతో భయపడిన ఆ బాలిక చాలా సేపటి తర్వాత ఈ విషయాన్ని తన పేరెంట్స్‌కు చెప్పింది. దీంతో ఆ మసీదులోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను వారు పరిశీలించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. దీంతో పోలీసులు నిందితుడ్ని గుర్తించారు. ఉధ్యవరం ప్రాంతానికి చెందిన 31 ఏళ్ల అబూబకర్ సిద్ధిక్‌ను శుక్రవారం అరెస్ట్‌ చేశారు. బాలిక తండ్రి ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. గాయపడిన ఆ బాలిక ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

In a shocking incident, a 9-year-old girl was thrown away by a man in #Kerala's Kasargod. The incident was captured on CCTV. #Shocking #NewsMo pic.twitter.com/8KvDes5fGo

