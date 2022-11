Maharashtra | డ్రైవర్‌ వేధింపులు తాళలేక ఆటోలోంచి దూకేసిన మైనర్‌.. వీడియో వైరల్‌..!

November 17, 2022 / 01:55 PM IST

Maharashtra | డ్రైవర్‌ లైంగిక వేధింపులు తట్టుకోలేక ఓ మైనర్‌ బాలిక ఆటోలో నుంచి దూకేసింది. ఈ ప్రమాదంలో బాలికకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని ఔరంగాబాద్‌ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఘటనకు సంబంధించి స్థానిక పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

17 ఏళ్ల బాలిక ట్యూషన్‌ ముగించుకుని ఆటోలో ఇంటికి బయలు దేరింది. కొంత దూరం వెళ్లాకా ఆటో డ్రైవర్ సయ్యద్‌ అక్బర్‌ హమీద్‌ బాలికకు పలు ప్రశ్నలు వేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఇదే సమయంలో అసభ్యంగా మాట్లాడి బాలికను వేధించసాగాడు. దీంతో భయాందోళనకు గురైన సదరు బాలిక కదులుతున్న ఆటోలో నుంచి ఒక్కసారిగా రోడ్డుపైకి దూకేసింది. ఆ సమయంలో వెనుక వైపు నుంచి వచ్చిన కారు సెడెన్‌ బ్రేక్‌ వేయడంతో బాలిక ప్రాణాపాయస్థితి నుంచి తప్పించుకుంది. అప్పుడే బైక్‌పై అక్కడికి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి స్థానికుల సాయంతో బాలికను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనలో బాలిక తలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా ఆటోడ్రైవర్‌ను గుర్తించి అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

#WATCH #CCTV #Crime #BREAKING#Maharashtra In #Aurangabad auto driver #molested girl in moving auto,minor girl jumped from moving auto,#girlinjured

After molesting the girl jumped from speeding #auto which was caught on CCTV #ACCIDENT pic.twitter.com/udGvgMgbry

— Harish Deshmukh (@DeshmukhHarish9) November 16, 2022