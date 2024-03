Leopard | నీటి కోసం బిందెలో తలపెట్టి ఇరుక్కుపోయిన చిరుత.. వీడియో

March 4, 2024 / 02:06 PM IST

Leopard | మహారాష్ట్ర (Maharashtra) లో విచిత్ర ఘటన వెలుగు చూసింది. అడవిలోంచి జనావాసాల్లోకి వచ్చిన ఓ చిరుత (Leopard)కు ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. దాహం తీర్చుకునేందుకు ఓ బిందె (Metal Pot )లో తలపెట్టి అందులోనే ఇరుక్కుపోయింది. ఈ ఘటన ధూలే (Dhule) జిల్లాలో ఆదివారం చోటు చేసుకుంది.

ఓ గ్రామంలోకి ప్రవేశించిన చిరుత దాహంగా ఉండటంతో ఇంటి ఆవరణలో ఉన్న ఓ బిందెలోని నీటిని తాగేందుకు తలపెట్టింది. ఆ తర్వాత తలను బయటకు తీయలేకపోయింది. సుమారు ఐదు గంటల పాటు అలాగే ఇరుక్కుపోయి నరకయాతన అనుభవించింది. గ్రామస్థులు వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు (Forest department) సమాచారాన్ని అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అధికారులు ఎంతో చాకచక్యంగా కట్టర్‌ సాయంతో బిందెను తొలగించారు. అనంతరం చిరుతను బోనులో బంధించి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి విడిచిపెట్టారు. చిరుత బిందెలో ఇరుక్కు పోయిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.

#WATCH | Maharashtra: A male leopard spent five hours with its head stuck in a metal vessel in a village in Dhule district was later rescued by the Forest Department: RFO Savita Sonawane

