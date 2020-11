ల‌క్నో: ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రం ఘ‌జియాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని క‌విన‌గ‌ర్, రాజ్‌న‌గ‌ర్‌ ఏరియాల్లో చిరుత‌పులి క‌ల‌క‌లం సృష్టించింది. రాజ్‌న‌గ‌ర్ ఏరియాలోగ‌ల‌ ఘ‌జియాబాద్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ అథారిటీ (జీడీఏ) వైస్ ఛైర్మ‌న్ ఇంట్లోని జ‌న‌రేట‌ర్ రూమ్‌లో చిరుత దూరింది. ఈ విష‌యం తెలియ‌క అత‌ని ఇంట్లో ప‌నిచేసే స్వీప‌ర్ జ‌న‌రేట‌ర్ ఆన్ చేసేందుకు వెళ్ల‌డంతో చిరుత అత‌నిపై దూకి గాయ‌ప‌ర్చింది. దాంతో అత‌డు కేక‌లు వేయ‌గానే మిగ‌తా ప‌నివాళ్లు వెళ్లి చిరుత‌ను క‌ర్ర‌ల‌తో వెళ్ల‌గొట్టారు.



అనంతరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయ‌డంతో వారు అట‌వీ అధికారుల‌కు స‌మాచారం ఇచ్చారు. స్థానికులు ఇచ్చిన స‌మాచారం మేర‌కు ఘ‌టనా ప్రాంతానికి చేరుకున్న పోలీసులు, అట‌వీ సిబ్బంది.. చిరుత జాడ కోసం గాలింపు చేప‌ట్టారు. రాజ్‌న‌గ‌ర్, క‌విన‌గ‌ర్ ఏరియాల్లో సీసీ టీవీ ఫుటేజ్‌ను ప‌రిశీలించి ఓ సీనియ‌ర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఇంట్లో దాన్ని గుర్తించారు. అనంత‌రం దాన్ని బంధించి అడ‌విలో వ‌దిలిపెట్ట‌డంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. క‌విన‌గ‌ర్ ఏరియాలో చిరుత సంచారానికి సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.

#WATCH A leopard entered a residential area in Kavi Nagar, Ghaziabad yesterday. Forest department officials engaged in rescue of the leopard. Area residents have been advised to stay indoors pic.twitter.com/10RwQlhE1v