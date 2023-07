July 12, 2023 / 01:40 PM IST

మ‌నాలీ: హిమాచ‌ల్‌ప్ర‌దేశ్‌లో వ‌చ్చిన వ‌రదలు(Himachal Pradesh Floods) ఆ రాష్ట్రాన్ని అత‌లాకుత‌లం చేశాయి. ప‌ర్యాట‌కుల‌కు ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చే ఆ ప్ర‌దేశం ఇప్పుడు ప్ర‌కృతి ప్ర‌కోపానికి కేంద్రంగా మారింది. తాజా వర్షాల‌తో బియాస్ న‌ది ఉప్పొంగిపోయింది. ఉగ్ర‌రూపం దాల్చిన ఆ న‌ది ప్ర‌వాహ ధాటికి అన్నీ కొట్టుకుపోయాయి. కులు, మ‌నాలీ మ‌ధ్య ఉన్న మూడ‌వ నెంబ‌ర్ జాతీయ ర‌హ‌దారి కూడా ఆన‌వాళ్లు లేకుండాపోయింది. ఆ డ‌బుల్ లేన్ జాతీయ హైవే ఇప్పుడో మ‌ట్టి దిబ్బ‌లా త‌యారైంది. పూర్తిగా ధ్వంస‌మైన ఆ హైవే వీడియో ఒక‌టి ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది.

This is what Beas done to Kullu – Manali National Highway stretch

मनाली से कुल्लू छोटे वाहनों को वाया left bank होते हुए अरछन्डी , अरछन्डी से राईसन फिर Right bank होते हुए कुल्लू भेजा जा रहा है#HimachalPradesh pic.twitter.com/Hcnl3a58ZY

— Weatherman Shubham (@shubhamtorres09) July 12, 2023