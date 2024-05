Arvind Kejriwal | హనుమాన్‌ ఆలయాన్ని సందర్శించిన కేజ్రీవాల్‌.. భార్యతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు

May 11, 2024 / 11:57 AM IST

Arvind Kejriwal | ఢిల్లీలోని కన్నాట్ ప్రాంతంలోని (Connaught Place) ప్రసిద్ధ హనుమాన్‌ ఆలయాన్ని (Hanuman temple) ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్‌ అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ (Arvind Kejriwal) సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో భార్య సునీతతో కలిసి స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కేజ్రీవాల్‌తోపాటు పంజాబ్‌ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్‌ మాన్‌, ఇతర పార్టీ నేతలు కూడా ఈ పూజల్లో పాల్గొన్నారు.

దర్శనం అనంతరం కేజ్రీవాల్‌ నేరుగా ఢిల్లీలోని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్లనున్నారు. అక్కడ 1 గంటకు ప్రెస్‌ మీట్‌లో మాట్లాడనున్నారు. ఆ తర్వాత భోజనం చేసి సాయంత్రం 4 గంటలకు దక్షిణ ఢిల్లీలో, సాయంత్రం 6 గంటలకు తూర్పు ఢిల్లీలో రోడ్‌షోల్లో పాల్గొంటారు. ఈ రోడ్‌షోల్లో పాల్గొనాల్సిందిగా ఢిల్లీ వాసులను కేజ్రీ ఎక్స్‌ వేదికగా ఆహ్వానించారు. మరోవైపు ఢిల్లీలో మే 25న ఆరో విడతలో లోక్‌సభ ఎన్నికలు జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. జూన్‌ 4న ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి.

His wife Sunita Kejriwal and Punjab CM Bhagwant Mann are also with him. pic.twitter.com/Xci2LNwx3d

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal offers prayers at Hanuman Mandir in Connaught Place.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal comes out of Hanuman Mandir in Connaught Place after offering prayers here.

His wife Sunita Kejriwal and Punjab CM Bhagwant Mann are also with him. pic.twitter.com/1oj9jJVGFT

