Allu Arjun | పుష్ప రివర్స్ గేర్.. పవన్ కు మద్దతిస్తూనే వైసీపీ ప్రచారంలో పాల్గోన్న అల్లు అర్జున్

May 11, 2024 / 01:28 PM IST

Actor Allu Arjun | టాలీవుడ్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ వైసీపీ పార్టీ అభ్యర్థికి మ‌ద్ద‌తు తెలిపాడు. దేశ‌మంత‌టా ప్ర‌స్తుతం ఎన్నిక‌ల హీట్ నడుస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో లోక్ స‌భ‌తో పాటు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా జ‌రుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నిక‌లలో ఇప్ప‌టికే వైసీపీ, టీడీపీ-జ‌న‌సేన పార్టీలు హోరాహోరీగా పోటిప‌డుతున్నాయి. టీడీపీ-జ‌న‌సేన కూటమికి మ‌ద్ద‌తుగా ఇప్ప‌టికే తెలుగు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ‌కు చెందిన ప్ర‌ముఖులు మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతున్నారు. అయితే హీరో అల్లు అర్జున్‌ కూడా జ‌న‌సేన‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలిపిన విష‌యం తెలిసిందే. అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తున్న జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించాలని అల్లు అర్జున్ ఎక్స్ వేదిక‌గా పోస్ట్ పెట్టాడు. అయితే ఈ పోస్ట్ పెట్టిన రెండు రోజుల‌కే తాజాగా వైసీపీ పార్టీ అభ్యర్థికి మ‌ద్ద‌తు తెలిపాడు అల్లు అర్జున్.

అస‌లు విష‌యానికి వ‌స్తే.. వైసీపీ నేత, ప్రస్తుత నంద్యాల ఎమ్మెల్యే శిల్పా ర‌వి చంద్ర కిషోర్ రెడ్డి ఈ ఎన్నికల్లో కూడా నంద్యాల నుంచే వైసీపీ పార్టీ తరపున పోటి చేస్తున్నాడు. అయితే ర‌వి చంద్ర కిషోర్ అల్లు అర్జున్ మంచి స్నేహితుడు. దీంతో శిల్ప రవి కోసం ప్రచారంలో పాల్గోన‌డానికి నంద్యాల వ‌చ్చాడు అల్లు అర్జున్. ఇక నంద్యాలకు అల్లు అర్జున్ రావడంతో అభిమనులు భారీ ర్యాలీతో, గజమాల వేసి ఆహ్వానించారు. అల్లు అర్జున్ మొదట శిల్ప రవి ఇంటి వద్దకు వెళ్లగా అక్కడికి భారీగా జనాలు వచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

Huge Crowd Gathered for #AlluArjun AT NANDYAL (Allu Arjun at Nandyal For His FRIEND WHO IS A YCP CANDIDATE pic.twitter.com/BGsKRDFItq

— Addicted To Memes (@Addictedtomemez) May 11, 2024