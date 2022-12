Viral Video | డ్రమ్స్‌ వాయించిన పెళ్లి కుమార్తె.. వీడియో వైరల్.!

December 27, 2022 / 03:22 PM IST

Viral Video | మన దేశంలో వివాహ వేడుకలంటే మామూలుగా ఉండదు. బంధువుల హడావిడి, చిన్నారులు, యువత సందడి.. డ్యాన్సులు, ఆటలు, పాటలు ఇలా ఎవరికి నచ్చినట్టు వారు సందడి చేస్తుంటారు. ఇదే సమయంలో నూతన వధూవరులు సైతం తమ స్పెషల్‌ డేని మరింత స్పెషల్‌గా మార్చుకోవాలనుకుంటారు. ఇందులో భాగంగా కొన్ని చిలిపి చేష్టలు చేస్తుంటారు. అవి ఎప్పటికప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌ అవుతుంటాయి కూడా. తాజాగా కేరళకు చెందిన ఓ యువతి తన పెళ్లిలో డ్రమ్స్‌ వాయిస్తూ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది.

కేరళలోని ప్రసిద్ధ గురువయూర్‌ ఆలయంలో సోమవారం ఓ వివాహ వేడుక జరిగింది. కాసేపట్లో పెళ్లి తంతు మొదలవుతుందనగా.. వధువు అందంగా ముస్తాబై మండపానికి చేరుకుంది. అక్కడ డ్రమ్స్‌ వాయిస్తున్న బ్యాండ్‌ బృందాన్ని చూసి.. వారితో చేరి తాను ఓ డ్రమ్‌ను మెడలో వేసుకుని ఎంతో ఉత్సాహంగా వాయిస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. మధ్యలో వరుడు, వధువు తండ్రి సైతం బ్యాండ్‌ బృందంలోకి వచ్చి సందడి చేశాడు. వధూవరులిద్దరూ ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించి అక్కడ సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. వీడియో చూసిన నెటిజన్లు పెళ్లి కుమార్తె డ్రమ్స్‌ వాయిస్తున్న తీరు చూసి ఆమెను మెచ్చుకుంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

A marriage function in guruvayoor temple today. The brides dad is Chendai master and the daughter plays it enthusiastically with her dad also joining at the end. The groom also seems to be participating. pic.twitter.com/VgoQbIhwhh

— BRC-SBC (@LHBCoach) December 26, 2022