March 13, 2023 / 04:07 PM IST

న్యూఢిల్లీ : మ‌సీదుల నుంచి వినిపించే ఆజాన్‌పై క‌ర్నాట‌క (Karnataka Polls) బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కేఎస్ ఈశ్వ‌ర‌ప్ప వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. మంగ‌ళూర్‌లో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో ఈశ్వ‌ర‌ప్ప మాట్లాడుతూ తాను ఎక్క‌డికి వెళ్లినా త‌న‌కు ఆజాన్ త‌ల‌నొప్పిలా మారింద‌ని పేర్కొన్నారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నేప‌ధ్యంలో త్వ‌ర‌లోనే ఇది స‌మ‌సిపోతుంద‌ని మాజీ మంత్రి ఈశ్వ‌ర‌ప్ప వ్యాఖ్యానించారు.

Karnataka | Wherever I go this (Azaan) is a headache for me. No doubt this will end soon as there is a SC judgement. PM Modi asked to respect all religions, but I must ask can Allah hear only if you scream on a microphone? : BJP MLA KS Eshwarappa in Mangaluru (12.03) pic.twitter.com/WOBHPExTvm

— ANI (@ANI) March 13, 2023