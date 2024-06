Watch: సమావేశంలో మేయర్‌ ఆగ్రహం.. అధికారిపై ఫైలు విసిరివేత

June 15, 2024 / 05:20 PM IST

లక్నో: అధికారుల తీరుపై మేయర్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమావేశంలో వారికి చీవాట్లు పెట్టారు. అలాగే ఒక ఫైల్‌ను అధికారిపైకి విసిరేశారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో ఈ సంఘటన జరిగింది. నగరంలో డ్రైనేజీ క్లీనింగ్‌ చేపట్టాలని రెండు నెలల కిందట అధికారులను కాన్పూర్ మేయర్ ప్రమీలా పాండే (Kanpur mayor Pramila Pandey) ఆదేశించారు. అయినా పరిస్థితిలో మార్పు లేకపోవడంతో ఆమె స్వయంగా పరిశీలించారు. ఇంజినీర్లు హాజరుకాకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ఆరు జోన్ల ఇంజినీర్లతో సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

కాగా, డ్రైనేజీ ఆక్రమణలు తొలగించకపోవడంతో అవి పూడుకుపోయి అపరిశుభ్రంగా మారడంపై మేయర్ ప్రమీలా పాండే ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించకుండా ఏసీ గదుల్లో ఉండి ఫొటోలు తీయించడంపై మీటింగ్‌లో మండిపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక అధికారి ముఖంపై ఫైల్‌ను విసిరికొట్టారు. కాలువలు శుభ్రం చేయకపోతే సహించబోనని హెచ్చరించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

#WATCH | Uttar Pradesh: Kanpur Mayor Pramila Pandey throws a file at an officer during a meeting of officials held on drain cleaning and other issues in the Kanpur Municipal Corporation office. pic.twitter.com/rsrEQHBveg

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 12, 2024