Chandrayaan-3 | విజయవంతంగా చంద్రయాన్‌ 3 కక్ష్య తగ్గింపు ప్రక్రియ

బెంగళూరు: చంద్రయాన్‌-3 ఒక్కొక్క అడుగువేస్తూ జాబిల్లి దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నది. ఇప్పటికే చంద్రయాన్‌-3 (Chandrayaan-3) వ్యోమనౌక చందమామ కక్ష్యలోకి ప్రవేశించింది. దీంతో శాటిలైట్‌ కక్ష్య తగ్గింపుపై ఇస్రో (ISRO) దృష్టిసారించింది. ఆదివారం రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత విజయవంతంగా వ్యోమనౌక కక్ష్యను తగ్గించింది (Orbit reduction). ఈ నెల 9న మరోసారి కక్ష్య తగ్గింపు ప్రక్రియను చేపట్టనుంది. ఇలా దశలవారీగా కక్ష్యను తగ్గిస్తూ వ్యోమనౌకను చంద్రుడికి మరింత దగ్గర చేయనుంది. ప్రస్తుతం చంద్రయాన్‌-3.. చందమామ ఉపరితలానికి (Moon’s surface) 170 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నదని ఇస్రో తెలిపింది. కాగా, చంద్రమామ కక్ష్యలోకి (Lunar Orbit) ప్రవేశించిన చంద్రయాన్‌-3 తొలిసారిగా చంద్రుడి వీడియో తీసింది. తాజాగా దానిని ఇస్రో విడుదల చేసింది. శనివారం జాబిల్లి కక్ష్యలోకి ప్రవేశించే సమయంలో స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరించింది.

చంద్రయాన్‌-3ని జూలై 14న ఎల్‌వీఎం3-ఎం4 రాకెట్‌ ద్వారా ఇస్రో ప్రయోగించిన విషయం తెలిసిందే. 18 రోజులపాటు భూకక్ష్యలో తిరిగిన వ్యోమనౌక ఈ నెల 1న ట్రాన్స్‌ లూనార్‌ కక్ష్యలోకి అడుగుపెట్టింది. శనివారం చంద్రుని కక్ష్యలోకి చేరింది. క్రమంగా కక్ష్యలను తగ్గిస్తూ.. చంద్రయాన్‌-3ని చంద్రమామకు 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోకి ఇస్రో చేర్చనున్నది. ఇదంతా అనుకున్నట్లే జరిగినట్లయితే ఈ నెల 23న చంద్రుడిపై ల్యాండర్‌ అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.

Chandrayaan-3 Mission:

The spacecraft successfully underwent a planned orbit reduction maneuver. The retrofiring of engines brought it closer to the Moon's surface, now to 170 km x 4313 km.

The next operation to further reduce the orbit is scheduled for August 9, 2023, between… pic.twitter.com/e17kql5p4c

