March 6, 2023 / 06:40 PM IST

ముంబై : మ‌హారాష్ట్ర‌లో ఇవాళ ఈడీ(Enforcement Directorate) అధికారులు సోదాలు నిర్వ‌హించారు. పంక‌జ్ మెహ‌దియా(Pankaj Mehedia)కు చెందిన ప్ర‌దేశాల్లో ఆ దాడులు జ‌రిగాయి. నాగ‌పూర్‌, ముంబైతో పాటు మొత్తం 15 చోట్ల ఇవాళ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైర‌క్ట‌రేట్ త‌నిఖీలు చేప‌ట్టింది. ఆ సోదాల్లో సుమారు రూ.5.51 కోట్ల విలువైన బంగారు ఆభ‌ర‌ణాలు(Jewellery), మ‌రో రూ.1.21 కోట్ల న‌గ‌దును ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పంక‌జ్ మెహ‌దియా, లోకేశ్‌, కార్తీక్ జైన్‌లు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫ్రాడ్‌(Investment Fraud)కు పాల్ప‌డిన‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు ఉన్నాయి. ఈ కేసులో మ‌రింత విచార‌ణ కొన‌సాగ‌నున్న‌ట్లు ఈడీ వ‌ర్గాలు చెప్పాయి.

Maharashtra | ED has conducted searches & survey at 15 locations in Nagpur & Mumbai in relation to the investment fraud by Pankaj Mehadia, Lokesh & Kathik Jain. Unaccounted jewellery worth Rs 5.51 crore and cash Rs 1.21 crore has been seized. Further investigation is underway:ED pic.twitter.com/xXMrq7eXw1

— ANI (@ANI) March 6, 2023