May 30, 2022 / 03:22 PM IST

బెంగళూరు : కర్నాటక రాజధాని బెంగళూరులో రైతు నేత రాకేశ్‌ టికాయిత్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొన్న రైతునేతపై ఓ వ్యక్తి నల్లని ఇంక్‌ను చల్లాడు. ఆ తర్వాత సదరు వ్యక్తిని టికాయిత్‌ మద్దతుదారులు పట్టుకొని చితకబాదారు. ఘటన అనంతరం పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్థానిక రైతు నాయకుడు చంద్రశేఖర్ మద్దతుదారుడు ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడినట్లు తెలుస్తున్నది. విలేకరుల సమావేశంలో రాకేశ్‌ టికాయిత్‌ను రైతు నేత చంద్రశేఖర్‌ గురించి మీరేం చెబుతారని ప్రశ్నించారు.

#WATCH Black ink thrown at Bhartiya Kisan Union leader Rakesh Tikait at an event in Bengaluru, Karnataka pic.twitter.com/HCmXGU7XtT

— ANI (@ANI) May 30, 2022