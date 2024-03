IndiGo Seat Cushion Missing | ఇండిగో విమానంలో సీటు కుషన్‌ మాయం.. ప్రయాణికురాలి ఫిర్యాదుపై ఆ సంస్థ స్పందన

March 7, 2024 / 04:17 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఇండిగో విమానంలో సీటు కుషన్‌ మాయమైంది. (IndiGo Seat Cushion Missing) గమనించిన ఒక ప్రయాణికురాలు దీని గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. స్పందించిన ఆ సంస్థ సీటు కుషన్‌ మిస్సింగ్‌పై వివరణ ఇచ్చింది. యవనికా రాజ్ షా అనే మహిళ మార్చి 6న బెంగళూరు నుంచి భోపాల్‌కు ఇండిగో విమానంలో ప్రయాణించింది. అయితే ఆ ఫ్లైట్‌లో రెండు సీట్లకు కుషన్‌ లేకపోవడాన్ని ఆమె గమనించింది. ఈ విషయాన్ని ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. ‘బ్యూటిఫుల్ @ఇండిగో6ఈ. నేను సురక్షితంగా దిగుతానని ఆశిస్తున్నా. ఇది బెంగళూరు నుంచి భోపాల్ వెళ్లే 6ఈ 6465 మీ (ఇండిగో) విమానం’ అని అందులో పేర్కొంది. అలాగే కుషన్‌ లేని సీటు ఫొటోను షేర్‌ చేసింది.

కాగా, యవనికా రాజ్ సోషల్‌ మీడియా పోస్ట్‌పై ఇండిగో సంస్థ స్పందించింది. క్లీనింగ్ కోసం ఆ కుషన్‌ను తొలగించినట్లు తెలిపింది. క్యాబిన్ సిబ్బంది దీని గురించి కస్టమర్లకు సమాచారం ఇచ్చారని పేర్కొంది. ‘మా కస్టమర్లకు పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యకరమైన అత్యున్నత ప్రమాణాలను అందించడానికి మేం కట్టుబడి ఉన్నాం’ అని వెల్లడించింది.

మరోవైపు ఇండిగో విమానంలో సీటు కుషన్‌ మాయంపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు. పలువురు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేశారు. ‘వావ్‌ మసాజ్‌ సీట్లు’ అని ఒకరు, ముందు ప్రయాణించిన వ్యక్తి వాటిని ఎత్తికెళ్లి ఉంటారని మరొకరు చమత్కరించారు. గత వారం ఇండిగో విమానంలో ప్రయాణించినప్పడు ఇలాంటి సీటును చూసినట్లు ఒకరు గుర్తు చేశారు. సీటు కుషన్ల కొరతను ఆ సంస్థ ఎదుర్కొంటుదేమో? అన్న అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. విమానంలో సీటు కుషన్‌ మిస్సింగ్‌ గురించి తాను తొలిసారి వింటున్నట్లు మరొకరు పేర్కొన్నారు.

Ma'am, thank you for speaking with us. The seat cushions were replaced prior to the flight for cleaning purposes. Our cabin crew promptly informed the customers who were allotted these seats. This is a standard practice for cleaning during transit as and when required. (1/2)

— IndiGo (@IndiGo6E) March 6, 2024