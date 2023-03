Indian Army | గల్వాన్‌ లోయలో క్రికెట్‌ ఆడిన ఇండియన్‌ ఆర్మీ.. వీడియోలు వైరల్‌..!

March 4, 2023 / 07:00 PM IST

Indian Army | వాస్తవాధీన రేఖ (LAC) వెంట భారత్‌ – చైనా మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. రెండుదేశాల మధ్య వివాదానికి కేంద్రంగా తూర్పు లద్దాఖ్‌లోని గల్వాన్‌ లోయ నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. ఇరుదేశాలకు చెందిన సైనికుల మధ్య ఇక్కడ ఘర్షణ జరిగిన విషయం విధితమే. ప్రస్తుతం ఘర్షణ జరిగిన ప్రాంతంలో భారత సైనికులు క్రికెట్‌ ఆడుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలును ఇండియన్‌ ఆర్మీ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. క్రికెట్‌తో పాటు ఐస్‌ హాకీ పోటీల్లోనూ సైనికులు పాల్గొన్నారు. అయితే, గల్వాన్‌లో ఎక్కడ ఆటలు ఆడారనే విషయాన్ని ఆర్మీ స్పష్టంగా ఎప్పకపోయినా పెట్రోలింగ్‌ పాయింట్‌-14కు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో సైనికులు ఆటలు ఆడి ఉండవచ్చని సమాచారం. త్రిశూల్ డివిజన్‌కు చెందిన పాటియాలా బ్రిగేడ్ ఆర్మీ పోటీలను నిర్వహించినట్లు సమాచారం. మరో వైపు సరిహద్దుల్లో సైన్యం గుర్రాలపై పహారా కాస్తున్నది.

#WATCH | Indian Army troops playing cricket near the Galwan valley. The Indian Army formations deployed in the area have been engaging in different sports activities in extreme winters at these high-altitude locations

(Source: Indian Army officials) pic.twitter.com/cElsJLFg8I

— ANI (@ANI) March 4, 2023