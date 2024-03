Indian Air Force | బాపట్లలో జాతీయ రహదారిపై సుఖోయ్‌ యుద్ధ విమానాల ల్యాండింగ్‌.. VIDEOS

March 19, 2024 / 11:57 AM IST

Indian Air Force | నిత్యం వేలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగించే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారి 16పైకి యుద్ధ విమానాలు దూసుకొచ్చాయి. సోమవారం ఉదయం జాతీయ రహదారిపై ల్యాండ్‌ అయ్యాయి.

బాపట్ల (Bapatla) జిల్లా మీదుగా వెళ్లే 16వ నంబర్‌ జాతీయ రహదారి (National Highway 16)పై వైమానిక దళం ( Indian Air Force) సోమవారం విన్యాసాలు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. అత్యవసర సమయాల్లో (Emergency Landing Facility) జాతీయ రహదారిపైనే ఉన్న రన్‌వేపై యుద్ధ విమానాల ల్యాండింగ్‌కు సంబంధించి ట్రయల్‌ రన్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తైనట్లు వాయుసేన అధికారులు మంగళవారం ప్రకటించారు.

సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు సుఖోయ్‌-232 యుద్ధ విమానాలు కొరిశపాడు నుంచి రేణింగివరం వరకు రన్‌వేకు ఐదు అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణించాయి. ఆ సమయంలో హాక్‌ శ్రేణికి చెందిన రెండు యుద్ధ విమానాలు వాటిని అనుసరించాయి. ఇక 12 గంటలకు ఏఎన్‌-32 రకానికి చెందిన కార్గో విమానం తొలిసారి విజయవంతంగా ల్యాండ్‌ అయ్యింది. కొంతదూరం రన్‌వేపై ప్రయాణించిన తరువాత మలుపు తీసుకొని గాల్లోకి ఎగిరింది. కాసేపటికి సిబ్బందిని తరలించేందుకు ఉపయోగించే డోర్నియల్‌ విమానం కూడా సురక్షితంగా జాతీయ రహదారిపై ల్యాండ్‌ అయ్యింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు యుద్ధ విమానాలను చూసేందు అక్కడికి తరలివచ్చారు.

#WATCH | On 18 March 2024, Indian Air Force fighter and transport aircraft carried out operations on an Emergency Landing Facility (ELF) airstrip on National Highway 16 near Addanki in Bapatla district. Su-30 and Hawk fighters successfully carried out overshoots during the… pic.twitter.com/PfBE3WCzv4

— ANI (@ANI) March 19, 2024