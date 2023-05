May 1, 2023 / 12:50 PM IST

న్యూఢిల్లీ : పులి ఎదురుప‌డితే ఎలాంటి జంతువైనా భ‌యంతో వ‌ణికిపోతుంది. అడ‌విలో పులి ఎదుట ప‌డేందుకు జంతువులు సాహసించ‌వు. ఇక ఏనుగుల గుంపున‌కు దారి ఇచ్చేందుకు పులి పొడ‌వైన గ‌డ్డి మాటున న‌క్కిన వీడియో (Viral Video) ప్ర‌స్తుతం నెట్టింట వైర‌ల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నందా ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు.

ఈ క్లిప్‌ను తొలుత విజేత సింహ రికార్డు చేశారు. అడ‌విలో స్వేచ్ఛ‌గా విహ‌రించే పులి ఏనుగుల గుంపు వెళ్లేందుకు తాను గ‌డ్డిలో దాక్కునిఉండ‌టం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. జంతువుల మ‌ధ్య ఉండే సామ‌ర‌స్య గుణాన్ని వెల్ల‌డించే ఈ క్లిప్ నెట్టింట ప‌లువురిని ఆక‌ట్టుకుంటోంది.

This is how animals communicate & maintain harmony…

Elephant trumpets on smelling the tiger. The king gives way to the titan herd😌😌

Courtesy: Vijetha Simha pic.twitter.com/PvOcKLbIud

— Susanta Nanda (@susantananda3) April 30, 2023