November 24, 2022 / 01:21 PM IST

న్యూఢిల్లీ : బెంగ‌ళూర్ కేంద్రంగా ప‌నిచేసే జ‌ర్మ‌న్ కాన్సుల్ అచిం బుక‌ర్ట్ కాన్సులేట్ నుంచి ఓ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ప్ర‌త్యేక‌త ఏంటంటే కాన్సులేట్‌లో జ‌ర్మ‌న్ అధికారులు భార‌త కొలీగ్స్ నుంచి క్రికెట్ ఎలా ఆడాలో మెళ‌కువ‌లు నేర్చుకుంటున్నారు. లంచ్ బ్రేక్‌లో అధికారులు కార్యాల‌యంలో క్రికెట్ ఆడుతుండ‌టం ఈ వీడియోలో క‌నిపించింది.

During lunch break my Indian colleagues try to teach my German colleagues how to play #cricket Happy to report that the consulate is still intact 😅🙈 pic.twitter.com/6HmqWBjrAm

— Achim Burkart (@GermanCG_BLR) November 22, 2022