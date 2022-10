October 7, 2022 / 01:05 PM IST

రాయ్‌పూర్ : సంప్ర‌దాయ‌, గ్రామీణ క్రీడ‌లకు పెద్ద‌పీట వేస్తూ చేప‌ట్టిన చ‌త్తీస్‌ఘ‌డియా ఒలింపిక్స్ ప్రారంభోత్స‌వ కార్య‌క్ర‌మం వేదిక‌గా సీఎం భూపేష్ బాఘేల్ ప‌లు ఆటలు ఆడారు. అక్టోబ‌ర్ 6 నుంచి వ‌చ్చే ఏడాది జ‌న‌వ‌రి 6 వ‌ర‌కూ జ‌రిగే ఈ ఈవెంట్‌ను ప్రారంభించిన అనంత‌రం సీఎం ఉల్లాసంగా గ‌డిపారు.

#WATCH | Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel participated in several games like seven stones, post the inauguration of 'Chhatisgarhiya Olympics' in Raipur on October 6th pic.twitter.com/j89AHd9bVg

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 7, 2022