October 1, 2022 / 03:36 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ఢిల్లీలోని ప్ర‌గ‌తి మైదాన్‌లో శ‌నివారం ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ (ఐఎంసీ) వేదిక‌గా 5జీ సేవ‌ల‌ను ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ఇక్క‌డ ఏర్పాటు చేసిన ఎరిక్స‌న్ స్టాల్ నుంచి 5జీ క‌నెక్ష‌న్ ద్వారా రిమోట్ మోడ్‌లో ప్ర‌ధాని మోదీ స్వీడ‌న్‌లో కారును డ్రైవ్ చేశారు.

WATCH | Prime Minister @narendramodi tries his hands on virtual wheels at the exhibition put up at Pragati Maidan before the launch of 5G services in the country. pic.twitter.com/zpbHW9OiOU

— Prasar Bharati News Services & Digital Platform (@PBNS_India) October 1, 2022