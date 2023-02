February 14, 2023 / 05:27 PM IST

న్యూఢిల్లీ : పులి బారి నుంచి చిరుత తృటిలో త‌ప్పించుకున్న వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుంచి ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ 35,000 మందికి పైగా వీక్షించారు. 30 సెకండ్ల నిడివి క‌లిగిన ఈ వీడియోలో చిరుతను వెంటాడేందుకు పులి వేగంగా దూసుకురావ‌డం క‌నిపిస్తుంది.

That is how leopard survives in a tiger dominated landscape😊

Tigers can easily climb trees,with their sharp and retractable claws providing a powerful grip to hold the tree trunk and climb up. But as they grow old their body weight prevents them to do so.

Stay slim to survive🙏 pic.twitter.com/uePgSwIJcj

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 14, 2023