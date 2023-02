February 23, 2023 / 12:55 PM IST

న్యూఢిల్లీ : పులి, చిరుత ఎదురెదురుగా త‌ల‌ప‌డినా అవి అసాధార‌ణ రీతిలో వ్య‌వ‌హ‌రించిన వీడియో (Viral Video) నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నంద ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేస్తూ ఇది అసాధార‌ణ ప్ర‌వ‌ర్త‌న అంటూ రాసుకొచ్చారు. ఈ వీడియోను ఆన్‌లైన్‌లో షేర్ చేసిన‌ప్ప‌టి నుంచి 28,000కుపైగా వ్యూస్ ల‌భించాయి. పులులు చిరుత‌ల‌ను వెంటాడే క్ర‌మంలో ఈ స‌న్నివేశం అసాధార‌ణంగా క‌నిపిస్తుంది.

This face off between the tiger & leopard is bit unnatural.

What do you think as to why both backed up without attacking each other. Peaceful coexistence? pic.twitter.com/O7yTkkFYil

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 22, 2023