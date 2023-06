June 15, 2023 / 07:07 PM IST

న్యూఢిల్లీ : ప్ర‌పంచంలో ఏదో ఒక చోట ఇంకా మాన‌వ‌త్వం మిగిలే ఉంద‌ని సోష‌ల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు (Viral Video) వెల్ల‌డిస్తుంటాయి. స్వార్ధంతో నిండిన స‌మాజంలో ద‌యార్ధ్ర హృద‌యుల‌కూ కొద‌వ‌లేద‌ని నిరూపించే వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో క‌నిపిస్తుంటాయి. ఇక మండే ఎండ‌ల్లో జ‌నం ఉక్క‌పోత‌ల‌తో ఉక్కిరిబిక్కిర‌వుతుంటే, నోరు లేని జీవాలూ దాహార్తితో త‌ల్ల‌డిల్లుతున్నాయి.

ఈ క్ర‌మంలో ఓ జీవానికి ఒక వ్య‌క్తి నీటిని అందించి దాహార్తిని తీర్చిన వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుశాంత నందా ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వైర‌ల్ వీడియోలో ఓ వ్య‌క్తి చిన్న వాట‌ర్ బాటిల్‌ను ప‌ట్టుకుని ఓ చెట్టు వ‌ద్ద‌కు వ‌స్తుండ‌టం క‌నిపిస్తుంది. ఆపై చెట్టు కొమ్మ‌పై కూర్చుని దాహంతో అల‌మ‌టిస్తున్న ఉడ‌త వ‌ద్ద‌కు వెళ్లి నీరు ప‌ట్ట‌డం చూడొచ్చు.

Earning the trust of a thirsty squirrel with few drops of water. And watching in loops the moment when it asks for more towards the end 💕💕

